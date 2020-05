2020 CFL Draft Selections List

Selections Thursday from the 2020 Canadian Football League college draft (with round, overall pick, team, name, position and school):

First Round

1. B.C. (from Calgary), Jordan Williams, LB, East Carolina.

2. Toronto, Dejon Brissett, WR, Virginia.

3. Calgary (from B.C.), Isaac Adeyemi-Berglund, DE, Southeastern Louisiana.

4. Edmonton, Tomas Jack-Kurdyla, OL, Buffalo.

5. Hamilton, Coulter Woodmansey, OL, Guelph.

6. Ottawa, Adam Auclair, DB, Laval.

7. Saskatchewan, Mattland Riley, OL, Saskatchewan.

8. Hamilton, Mason Bennett, DE, North Dakota.

9. Toronto, Theren Churchill, OL, Regina.

Note: Montreal Alouettes and Winnipeg Blue Bombers did not have a first-round selection.

Second Round

10. Ottawa, Michael Hoecht, DL, Brown.

11. Toronto, Jack Cassar, LB, Carleton.

12. Calgary (from B.C.), Trivel Pinto, WR, British Columbia.

13. Edmonton, Alain Pae, DL, Ottawa.

14. Montreal, Marc-Antoine Dequoy, DB, Montreal.

15. B.C. (from Calgary), Nathan Rourke, QB, Ohio.

16. Montreal, Cameron Lawson, DL, Queen’s.

17. Hamilton, Bailey Feltmate, LB, Acadia.

18. Winnipeg, Noah Hallett, DB, McMaster.

19. t-Ottawa, Dan Basambombo, LB, Laval.

20. t-Toronto, Samuel Acheampong, DL, Wilfrid Laurier.

Note: t _ Territorial draft pick

Third Round

21. Calgary, Rysen John, WR, Simon Fraser.

22. Montreal, Carter O’Donnell, OL, Alberta.

23. B.C., Courtney Hammond, DL, Western Oregon.

24. Edmonton, Malik Tyne, LB, Towson.

25. Montreal, Benoit Marion, DL, Montreal.

26. Calgary, Jonathan Zamora, OL, St. Francis Xavier.

27. Hamilton, Tyler Ternowski, WR, Waterloo.

28. Toronto, Dylan Giffen, OL, Western Ontario.

The Canadian Press

CFL